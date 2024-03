O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, está a acolher, esta tarde, as comemorações do Dia Regional do Engenheiro. O evento contou com a atuação da Tuna D’Elas, da Universidade da Madeira.

Cumpre recordar que, tal como noticiou o JM oportunamente, o evento, que se realiza pela segunda vez na Região, visa de enaltecer o papel da Engenharia e dos Engenheiros na sociedade e o seu contributo para o desenvolvimento económico, social e ambiental da Região.

A edição de 2024 tem como ponto alto a homenagem ao engenheiro Jorge Jardim Fernandes, em reconhecimento pela sua carreira privada e pública enquanto ex-governante.

Do programa de comemorações destaca-se ainda o tributo aos cerca de 155 membros que perfazem 25 anos de inscrição na Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, sendo ainda reconhecidos os profissionais que receberam a outorga de Membro Sénior.

Para o evento estão convidados os membros da Região Madeira da OE, bem como o bastonário da Ordem dos Engenheiros e a Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol.