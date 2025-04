O Calhau Beach Club, um dos espaços mais vibrantes, descontraídos e com personalidade da Calheta, dá as boas-vindas ao verão com o regresso das icónicas Tropical Beats — os sunsets que já conquistaram um público fiel graças à combinação irresistível de boa música, ambiente exótico e o azul do Atlântico como pano de fundo.

A partir de 2 de maio e até setembro, todas as sextas-feiras, sábados e domingos, entre as 16h00 e as 20h00, o bar de praia do hotel Saccharum recebe uma programação contínua de DJ sets ao vivo, protagonizados por talentos da cena musical regional e, em datas especiais, por DJs nacionais de renome.

A estreia da temporada acontece em maio: no dia 2 com Nuno Marcial, seguindo-se Ivanhelio no dia 3 e Kaytana no dia 4. O cartaz deste ano conta ainda com convidados como Pedro Tenreiro, Helena Guedes e Carlos Fontoura, artistas ligados à cena musical do Porto. Os DJs nacionais darão vida a sunsets prolongados até às 22h00, celebrando cada mês com uma edição especial repleta de ritmo e boa vibração.

Com uma decoração inspirada nos trópicos — em madeira, bambu e tons naturais — o Calhau Beach Club oferece zonas lounge com sofás e camas balinesas, criando o cenário ideal para tardes de puro relaxamento e ritmo. A acompanhar, uma carta gastronómica com sabores da América Latina, do Sudeste Asiático e da África Austral completa a experiência.

Tropical Beats by Calhau Beach Club

2 de maio a 28 de setembro

Sextas-feiras, sábados e domingos | 16h00 – 20h00

Calhau Beach Club

Aberto todos os dias | 10h30 às 21h30

Entrada gratuita e livre | Espreguiçadeiras e camas balinesas mediante reserva e pagamento