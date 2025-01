O icónico Toy, um dos nomes mais carismáticos da música portuguesa, encabeça a edição deste ano da Festa dos Compadres, anunciou esta tarde o Município de Santana.

O artista vai aturar no dia 22 de fevereiro, às 22h30, prometendo entoar no coraçao do concelho êxitos como ‘Coração Não Tem Idade’, ‘És Tão Sensual’ e ‘Verão e Amor’.

Refira-se que a Festa dos Compadres decorre nos dias 20,22,23 e 27 de fevereiro.