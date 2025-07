O último dia da Semana do Mar, no Porto Moniz, está a ser mais um momento de grande festa e que regista muita gente. Tony Carreira, o cantor romântico, que faz derreter corações, foi ao norte da Madeira, dizer aquilo que as mulheres gostam de ouvir, como seja o exemplo de ‘Não vou deixar de te amar’. A vida que Tony escolheu tem sido recheada de êxitos sobre êxitos, muitos deles cantados esta noite para milhares de madeirenses e visitantes.

Mas antes do grande repertório de Tony Carreira, o também conhecido Márcio Amaro subiu ao palco e elevou as vibrações dos muitos que, mesmo sendo domingo, véspera de dia de trabalho, não quiseram perder este último dia do evento promovido pela Câmara Municipal do Porto Moniz.