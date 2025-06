O Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes, realiza uma ecomaratona no dia 8 de junho a partir das 8h45, entre ruas e veredas nas freguesias do Estreito e de Câmara de Lobos, no Funchal, num percurso em que a comunidade é mobilizada a participar ativamente e de forma consciente na preservação do património ambiental e manutenção do espaço público.

A participação é gratuita, mas requer inscrição em shorturl.at/PV2OP.

Outras informações sobre a ecomaratona estão disponíveis através do contacto tmetaphora@gmail.com.

A ecomaratona é uma iniciativa desenvolvida no âmbito do projeto “Planet A”, apoiado pelo programa NOPLANETB que, em Portugal, tem a AMI como entidade gestora.

NOPLANETB apoia a ponte entre a ciência e a sociedade, para promover uma estratégia de transição inclusiva” e está a ser desenvolvido por um consórcio liderado pela Fondazione Punto.Sud (Itália), envolvendo os parceiros de Portugal (AMI – Fundação de Assistência Médica Internacional), Hungria (Hungarian Bast Aid), Espanha (Fondo Andaluz de Municípios para la Solidaridad Internacional), Alemanha (Finep Akademie), França (ACTED), Estónia (Mondo) e Polónia (Fairtrade Poland).

O NOPLANETB iniciou em dezembro de 2023 e tem a duração de 48 meses, com um orçamento total de 6.225.516€ dos quais 767.967€ são aplicados à intervenção em Portugal. Uma ação cofinanciada pela União Europeia, no âmbito do programa DEAR (Development Education and Awareness Raising).

Com início em janeiro e término em setembro e um financiamento de 12.000,00 euros, “Planet A”, do Teatro Metaphora, tem como objetivo aumentar aconsciencialização da comunidade local de Câmara de Lobos, especialmente, os jovens para a importância da preservação ambiental, do equilíbrio urbanoecológico e da pegada ecológica.

Os beneficiários do projeto são jovens entre os 15 e os 30 anos e cerca de 200 elementos da comunidade em geral do Funchal. Representa um dos cinco projetos selecionados para financiamento na 1.ª fase da linha de financiamento do NOPLANETB, entre eles o “Miniflorestas, grandes impactos”, do Laboratório da Paisagem de Guimarães; o “Wasteless Manifesto”, da Zero Waste Lab; “Pépedal”, da Ciclaveiro e “A Cidade que queremos”, de “Reserva na Fábrica”.

Entre as principais atividades do “Planet A” está a criação de um mural urbano sobre questões de sustentabilidade ambiental; a realização de oficinas de reutilização criativa de materiais e de ecomaratonas com ações de recolha de lixo ao longo de trilhos; assim como a criação de uma campanha digital, acompanhada por vídeos e infográficos, com mensagens-chave para promover o envolvimento da comunidade em temáticas ambientais.