”Será um final de tarde inesquecível e recheado de boa disposição”. É assim que os responsáveis do Eleutherius Chorus fazem o convite a toda a população para participar, esta quarta-feira, no concerto de verão que estes jovens câmara-lobenses irão levar a cabo no terraço da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos.

Agendado para as 20h00, este espetáculo conta com um alinhamento diversificado, que vai desde músicas bem conhecidas do público em geral até temas inéditos da autoria da associação.

Tendo o pôr do sol e o mar como cenário, a plateia irá ser brindada com as vozes da terra, acompanhadas de vários instrumentos musicais que fazem parte da vivência deste jovem grupo formado em Câmara de Lobos.