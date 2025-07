Decorreu hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a assinatura do protocolo de cooperação entre a autarquia e a empresa Sons de Pérola, responsável pela organização do Summer Opening Festival.

A autarquia é responsável pela atribuição de um apoio financeiro no valor de 14 mil euros, reforçado por apoio logístico, nomeadamente através da disponibilização de contentores de lixo, presença de bombeiros municipais, bem como a cedência do Parque de Santa Catarina para a realização do festival. A este apoio soma-se ainda a isenção de taxas municipais, no montante de 3 mil euros revelou a autarquia.

O evento terá lugar de quinta-feira a sábado, nos dias 17, 18 e 19 de julho, com horários definidos entre as 20h00 e a 01h00 nas noites de quinta e sexta-feira, e entre as 11h00 e as 01h00 no sábado.

Na apresentação do festival, a presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou a dimensão do evento, que conta já com 11 edições realizadas: “Este é já uma referência musical de grande qualidade no panorama cultural da Região, que coloca o Funchal em destaque no circuito dos festivais de verão do país.”

Além disso, Cristina Pedra sublinhou a reformulação do horário de funcionamento do festival, uma medida alinhada com a vontade da autarquia em manter o compromisso de “conciliar o descanso e a diversão”. Nesse sentido, a hora de encerramento será à 01h00, o que corresponde à hora limite de licenciamento permitido.

Nesse âmbito, o evento contará, igualmente, com uma obrigatoriedade de utilização de limitadores acústicos, sendo imposto um limite máximo de 95 decibéis. Refira-se ainda que o decorrer dos testes de som será entre as 11h00 e as 18h00, ao contrário dos anos anteriores, em que se iniciavam entre as 8h00 e as 9h00.

“Queremos promover eventos que valorizem a cultura, que proporcionem momentos de diversão tanto aos que nos visitam como aos que aqui residem, mas também estabelecer regras que permitam a conciliação entre o lazer e o bem-estar da população”, afirmou a edil.

Cristina Pedra recordou ainda a aposta da autarquia na ‘dimensão social e comportamental do evento’, por via de uma parceria com a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil. Através da UCAD, serão promovidas ações de sensibilização para comportamentos de risco, designadamente no que respeita à prevenção e redução do consumo de álcool e drogas.

Por fim, o festival incluirá ainda ‘uma vertente ambiental’ com destaque para a eliminação, desde 2016, ‘dos copos de plásticos’, a que se junta o apoio do Ministério do Ambiente que através do programa “SÊ-LO VERDE”, permitiu implementar várias medidas que visam tornar o evento mais sustentável e ambientalmente responsável.