‘Sopas com História’ para saborear na Ribeira de Machico

O sítio da Ribeira de Machico irá receber, nos dias 19 e 20 de outubro, a 4.ª edição do evento gastronómico ‘Sopas com História’.

Leia a nota de imprensa da Câmara Municipal de Machico:

“A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Machico, irá decorrer no Largo de Nossa Senhora do Bom Caminho e contará com a presença de sete entidades que prometem confecionar e disponibilizar aos visitantes uma variedade de sopas típicas da região.

Eles são: o Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira da Seca, Casa do Povo de Machico, Casa do Povo do Curral das Freiras, assim como a Casa do Povo de Santo António da Serra. Também os Engenhos do Norte, assim como a Associação Recreativa e Cultural Amigos de Carros de Pau e a Associação de Produtores de Sidra da Região Autónoma da Madeira marcam presença no certame.

Além dos stands, haverá muita animação musical, com o artista nacional Victor Rodrigues como cabeça de cartaz, com atuação marcada para o sábado, dia 19 de outubro, pelas 22h30.

Ao longo dos dois dias, serão diversos os grupos locais e regionais que irão subir ao palco, como é o caso de Bruna Band, Álvaro Florença, Grupo Folclore de Machico, Tuna de Machim, A Caçoar, entre outros.

No domingo, dia 20 de outubro, pelas 17 horas o recinto contará com a presença da “Biqueira”, que irá confeccionar uma sopa ao vivo.

À semelhança de 2023, a Autarquia irá novamente disponibilizar autocarros gratuitos, de modo a possibilitar que todos usufruam do certame, bem como facilitar a gestão do trânsito nesta freguesia.