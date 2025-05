O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) promoveu, através da Unidade Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (UL-PPCIRA), uma iniciativa no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Higiene das Mãos, celebrado a 5 de maio de 2025, sob o lema ‘Luvas às vezes, higiene das mãos sempre’.

O evento decorre na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e tem como principal objetivo reforçar a importância da correta lavagem das mãos. Este gesto simples, frequentemente subvalorizado, é essencial não apenas como prática de higiene, mas também como medida fundamental para a prevenção de infeções e a proteção da vida.