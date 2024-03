Nininho Vaz Maia é mais uma presença garantida na Semana do Mar do Porto Moniz, o evento que acontece este ano de 22 a 28 de julho com um cartaz de peso, consolidando o estatuto daquele que é um dos maiores eventos de verão da ilha da Madeira.

Após terem sido confirmados, esta sexta-feira, os nomes de Pedro Abrunhosa e Elisa, com concertos marcados para o dia 26 de julho, a Câmara Municipal do Porto Moniz, entidade organizadora, avançou este sábado os nomes que encabeçam o cartaz de sábado, dia 27 de julho. Será o regresso à Região do ‘fenómeno’ em Portugal Nininho Vaz Maia, artista que “une o flamenco, o pop e a tradição cigana num estilo único”, que “conquistou inesperadamente os fãs em 2019 com os seus temas originais no YouTube, somando à data de hoje mais de 54 milhões de visualizações orgânicas no seu canal oficial”, lê-se na biografia oficial do cantor.

As suas canções, conforme refere, viajam por uma homenagem às raízes, a comunidade cigana, oferecendo um estilo musical “único, feito com emoção, sem receio do erro e com um objetivo muito claro: transmitir sentimentos reais”.

São muitas as iniciativas pensadas pela autarquia do Porto Moniz por esta festa, estando por anunciar espetáculos para os restantes dias que compõem o evento e que prometem, em pouco tempo, esgotar todo o alojamento turístico naquele município, como acontece ano após ano. Eventos culturais, desportivos e gastronómicos, ações de sensibilização ambiental e animação de rua é aquilo que pauta, habitualmente, a programação desta iniciativa, sendo que outras novas confirmações serão divulgadas no decurso dos próximos dias.