Savoy Signature prepara fim de semana recheado de animação

Fique a par do roteiro de animação dos espaços Savoy Signature:

Calhau Beach Club

Saccharum

Tropical Beats

13.09.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Peete Moss

14.09.2024 | sábado

16:00 – 22:00

Rui Trintaeum na Tropical Beats by Calhau Beach Club

Com uma carreira vastamente reconhecida no panorama musical em Portugal, Rui Trintaeum é a grande atração da próxima festa Tropical Beats marcada para o dia 14 de setembro, no Calhau Beach Club, na praia da Calheta. O DJ, natural do Porto, traz à ilha uma performance que promete ser descontraída e vibrante.

O evento que combina música, dança e diversão, promete agitar a tarde e noite de sábado, serão que para além da dança, poderá também ser preenchido com mergulhos no mar, degustação de cocktails e snacks apetitosos.

Como é hábito, as Tropical Beats dão também destaque aos artistas regionais. Na festa de 14 de setembro, a acompanhar Rui Trintaeum, estarão também os DJs madeirenses Nelson Caires e João Garcia, garantindo batidas dançantes das 16h00 às 22h00.

15.09.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Nuno Marcial

13 a 15.09.2024 às 18:30| sexta a domingo

Jantar junto ao mar, assistir a um dos pores do sol mais apetecíveis da ilha num conceito de mesa partilhada e deliciar-se com produtos autênticos e sustentáveis vai ser possível com os jantares Fire Pit. A nova experiência gastronómica do Saccharum no Calhau Beach Club promete surpreender e cativar todos os sentidos.

Os comensais assistirão ao live cooking comandado pelo chef, que confecionará no fogo os ingredientes cultivados na fazenda da Meia Légua, um terreno na Ribeira Brava onde a Savoy Signature produz diversos alimentos biológicos e sustentáveis.

Para mais informações e reservas: +351 291 820 800 | saccharum@savoysignature.com

Onda Azul

Calheta Beach

14.09.2024 | sábado

No dia 14 de setembro, a partir das 19h, o restaurante à la carte do Calheta Beach, Onda Azul, torna-se numa verdadeira casa de fados para uma noite única com jantar e fado ao vivo. A admirar fados popularizados pela Amália Rodrigues ou Mariza, fica garantida um concerto cheio de sentimento e saudade.

O jantar especial inclui cocktail de boas-vindas, bebidas durante a refeição e atuação de fadistas acompanhadas por viola de fado e guitarra portuguesa.

Para mais informações: +351 291 820 300 | calhetabeach@savoysignature.com

Cloud Bar

NEXT

12.09.2024 | quinta-feira

21:00 – 22:30

O NEXT traz as melhores noites de cinema ao Cloud Bar. Todas as quintas-feiras, das 21:00 às 22:30, o rooftop do hotel mais irreverente transforma-se numa sala de cinema ao ar livre, exibindo filmes repletos de ação, comédia e um toque de drama. Com entrada livre, os espetadores podem também desfrutar de uma variedade de snacks e cocktails coloridos disponíveis no menu do Cloud Bar.

06.09.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som de Dj João Garcia

07.09.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som de Dj Coromoto

08.09.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som de Dj Mastergroove

Alameda Lounge

Savoy Palace

13 e 14.08.2024 | sexta-feira e sábado