No âmbito do Dia Mundial do Chocolate, assinalado a 7 de julho, o Savoy Palace promove uma iniciativa que alia arte, gastronomia de excelência e responsabilidade social. “A ocasião marca o lançamento do Bombom Solidário Savoy Signature; a assinatura oficial de um protocolo de colaboração com a CASA – Centro de Apoio aos Sem Abrigo; e a criação ao vivo de uma escultura em chocolate”, refere o grupo, em nota de imprensa.

“O prestigiado chef Jorge Cardoso – bicampeão mundial da Culinary World Cup e autor da escultura de Cristiano Ronaldo no Museu CR7 – junta-se ao chef executivo de pastelaria do Savoy Palace, Pedro Campas, e ao chef corporativo da Savoy Signature, Celestino Grave, para criar uma impressionante peça escultórica em chocolate. A obra, com cerca de 1,50 metros de altura e composta por 50 quilos de chocolate, será exibida a partir de 7 de julho no lobby do hotel, convidando hóspedes e visitantes a apreciar a fusão da arte com a gastronomia superior. A peça representará M. Gastron, personagem do universo Savoy Palace inspirado na gastronomia – uma figura sofisticada, apreciadora de sabores apurados, que personifica a experiência sensorial dos restaurantes e bares do hotel.

Os três chefs juntam-se ainda para, a partir de 5 de julho, disponibilizarem ao público o Bombom Solidário Savoy Signature, apresentado em elegantes caixas de 4 unidades (10€). Esta criação convida a comunidade a transformar um gesto simples num ato de generosidade. Por cada caixa vendida, 50% do valor será doado à CASA – Centro de Apoio aos Sem Abrigo, Delegação da Madeira. São 2.000 bombons criados com propósito, prontos para espalhar sabor e solidariedade — um movimento coletivo que alimenta não só o paladar, mas também a esperança de quem mais precisa. Esta ação pretende mobilizar hóspedes, visitantes e comunidade local para uma causa de elevado impacto social. O Bombom Solidário Savoy Signature estará à venda num espaço dedicado no lobby do hotel e nos restaurantes Terreiro, Pau de Lume e Galáxia Skyfood.

No dia 7 de julho, será assinado protocolo de colaboração entre a Savoy Signature e a CASA - Centro de Apoio aos Sem Abrigo. A Savoy Signature reforça, com esta iniciativa, o seu papel enquanto agente responsável e solidário, materializando os valores que orientam a sua atuação. Esta parceria integra uma estratégia consistente de envolvimento ativo com a comunidade e de promoção da sustentabilidade, com especial foco na sua dimensão social. Ao apoiar causas que geram impacto direto na vida das pessoas, a marca promove respostas concretas a desafios sociais. Mais do que uma colaboração pontual, este acordo representa um compromisso contínuo com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, onde o espírito de hospitalidade se estende para além das portas dos hotéis, chegando a quem mais precisa.

Programação especial de 5 a 7 de julho

A celebração do Dia Mundial do Chocolate prolonga-se por três dias no Savoy Palace, entre 5 e 7 de julho, com uma programação que convida a mergulhar numa verdadeira experiência sensorial dedicada ao universo do chocolate. Os restaurantes Terreiro, Pau de Lume e Galáxia Skyfood apresentam sobremesas temáticas exclusivas, concebidas especialmente para esta ocasião pelos chefs Pedro Campas e Celestino Grave.

No lobby do hotel, além da escultura em chocolate, o ambiente transforma-se num palco de tentações: uma fonte de chocolate em contínuo funcionamento, ponchas servidas em copos de chocolate, bolachas artesanais para degustação e uma mesa interpretativa dedicada ao Bombom Solidário Savoy Signature. Cada elemento convida à descoberta e à partilha de um propósito maior.

Sobre o Chef Jorge Cardoso

Natural de Ovar, Jorge Cardoso é um dos mais consagrados chocolateiros internacionais. Fundador da marca Jorge Cardoso Chocolatier, conquistou duas medalhas de ouro na Culinary World Cup e uma medalha de bronze na Coupe du Monde de la Pâtisserie, sendo o primeiro português distinguido com tal feito”, escreve o grupo.