Fim de semana à porta e várias opções para os finais de tarde e noites de verão. Conheça as sugestões dos hotéis da coleção Savoy Signature.

Galáxia Skypool

Savoy Palace

07.08.2025 a 09.08.2025 | quinta-feira a sábado

19:00 – 23:00

Este verão, o Savoy Palace une-se à Maison Pommery para brindar à estação mais elegante do ano. De 1 de agosto a 15 de setembro, o Galáxia Skypool - rooftop do hotel - transforma-se num refúgio urbano com assinatura efervescente.

Com uma seleção exclusiva de champanhes Pommery disponíveis a copo ou à garrafa, a experiência é elevada por uma oferta especial: na compra de uma garrafa, são servidos três canapés criados para harmonizar com perfeição. Uma ode ao hedonismo contemporâneo, com o oceano como pano de fundo.

Informações e reservas:

Fb.callcentre@savoysignature.com | + 351 969 882 020

Orchidaceae Atelier

Savoy Palace

A alma italiana invade o Savoy Palace

Durante os meses de agosto e setembro, o Savoy Palace convida os seus hóspedes e visitantes a embarcarem numa viagem sensorial pela essência de Itália, sem sair do coração do Funchal. Entre 4 de agosto e 30 de setembro, o restaurante Orchidaceae Atelier veste-se a rigor, transformando-se num sofisticado conceito pop-up, onde a arte de jantar ao ar livre se cruza com a autenticidade da cozinha mediterrânica.

Num ambiente elegante e descontraído, e com intensos aromas italianos, como manjericão fresco e azeite acabado de prensar, este ‘pop up’ um promete noites memoráveis, onde o prazer de estar à mesa se funde com a arte de bem receber - tão característica do Savoy Palace.

Informações e reservas:

+351 930 481 291 | fb.callcentre@savoysignature.com

Local Beach Bar & Restaurant

Calheta Beach

08.08 e 09.08 | sexta-feira e sábado

19:00 – 22:00

As Festas de Verão estão de regresso ao LOCAL – Beach Bar & Restaurant. O novo mês inicia-se com os ritmos que marcam os fins de semana de verão. Às sextas-feiras, os finais de tarde ganham vida com DJ sets ao vivo (19h–22h); aos sábados, a música ao vivo preenche o ambiente (19h–21h).

Sunsets à beira-mar, uma atmosfera descontraída e boa música. Com entrada livre, o verão vive-se ao som do mar no LOCAL.