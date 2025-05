No próximo dia 8 de maio, o Forum Madeira acolhe uma nova artista no âmbito da sua residência artística Art in Forum, a ilustradora Sara Patrícia. A exposição ‘Andar(es)’ inaugura no próximo dia 15 de maio às 18h30, até lá os mais curiosos podem ver in loco o decorrer do seu trabalho.

Com uma linguagem visual inspirada no universo dos livros infantis, ‘Andar(es)’ convida o público a embarcar numa viagem nostálgica pela infância da artista e pela forma como, em criança, percecionava o mundo. Sara constrói uma narrativa poética e visual protagonizada por Thyme, um pequeno caracol que percorre os diferentes pisos do Forum Madeira – desde o estacionamento ao Jardim Suspenso – encontrando pelo caminho uma série de amigos.

“Mais do que uma exposição, ‘Andar(es)’ é um percurso sensorial e emocional que celebra o Forum Madeira como um espaço vivo, habitado por pessoas, histórias e emoções. Um espaço onde se cruzam diariamente visitantes e trabalhadores, num ambiente que ultrapassa a função comercial e se aproxima da essência do fórum romano: um ponto de encontro, reflexão e partilha”, lê-se em nota enviada à imprensa.

Esta residência artística insere-se no conceito inovador de ‘FORUM, local’, uma iniciativa que desafia 11 artistas a criar obras interligadas. “Este projeto reforça o compromisso do Forum Madeira com a cultura, a arte contemporânea e a valorização de talentos emergentes”.