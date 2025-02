Desde festas inspiradas no Brasil à alegria do Mardi Gras, este ano as festas de Carnaval na Savoy Signature oferecem concertos ao vivo, desfiles de Carnaval e seleções gastronómicas que combinam sabores internacionais e prometem experiências empolgantes na ilha da Madeira. Fique a par das novidades.

Carnaval Brasileiro Tropical Glam: noite de samba, sabores e folia no Savoy Palace

O Savoy Palace convida a celebrar com a festa Carnaval Brasileiro Tropical Glam, inspirada na energia da emblemática festividade das terras de Vera Cruz. A 28 de fevereiro, a partir das 20h00, as portas da Grand Ballroom abrem para uma noite de pura folia, recheada de música ao vivo, performances de samba e uma explosão de cores e sabores, num ambiente sofisticado.

A animação será constante, com uma programação que inclui atuações com uma Roda de Samba, mas também pelas trupes Associação Batucada e Fitness Team, que levarão os desfiles das ruas do Funchal para o Savoy Palace. A partir das 23h00, a festa ficará sob as escolhas musicais do DJ Sil, que garantirá a pista cheia até de madrugada.

O jantar buffet, marcado para as 20h30, disponibiliza autênticos sabores do Brasil com pratos como Moqueca de peixe e camarão, Vatapá de caranguejo, Feijoada, Churrasco gaúcho, Quindins e brigadeiros, entre outras opções. Para os mais pequenos, os chefs do Savoy Palace apresentam doces irresistíveis como gomas, donuts e sorvetes.

Entre penas, plumas e uma cromática exuberante, que viaja entre os laranjas, amarelos, vermelhos e roxos, o Carnaval Brasileiro Tropical Glam promete uma experiência recheada de intensidade e beleza.

Jantar na Grand Ballroom | 20h00

Royal Savoy apresenta Mardi Gras: Uma celebração sofisticada e cheia de ritmo

O Mardi Gras do Royal Savoy garante uma noite de puro regozijo e diversão, inspirada na grandiosa festa de Nova Orleães. Esta celebração trará à Madeira uma combinação de luxo e energia, apresentando música ao vivo, paradas carnavalescas e gastronomia exclusiva.

A noite começa com um jantar acurado no Piano Galley, às 19h00, onde se saborearão pratos como Cannellone de camarão, gel de legumes colorido, maionese de spirulina, ikura e salicórnia, mas também Bacalhau confitado, migas de broa com alheira, broccolini, molho virgem e Medalhões de novilho, puré de aipo, cogumelos do bosque, molho de caramelo e rum. Entre outras opções, a sobremesa Panna cotta de açaí e coco, granola, manga, coulis de papaia será uma das estrelas da noite.

A festa conta com música ao vivo pelos Live Brisk Trio, seguida pela atuação da Trupe Fitness Team, entre as 21h00 e as 21h30. Entre cores deslumbrantes e fantasias elaboradas, o Mardi Gras do Royal Savoy promete uma celebração onde a sofisticação se encontra com a diversão.

Jantar no Piano Galley | 19h00

Drag Queen, DJ e cachorros-quentes havaianos na noite de travestis do NEXT

O NEXT prepara-se para uma experiência irreverente e ousada e propõe a Noite Travesti, a 28 de fevereiro, a partir das 19h00 no Cloud Bar. Com vista imperdível para a baía do Funchal, o rooftop será palco de uma experiência explosiva que combina performances de Drag Queen com atuação de DJ, a partir das 22h00, e que promete levar a animação a outro nível. Para complementar esta experiência, trolleys recheados de delícias gastronómicas e pensadas para todos os gostos, ficam dispostos pelo espaço ao longo da noite. Entre as especialidades, destaque para os Cachorros-quentes havaianos, Noodles, Spam Musubi, Poke bowls de atum e de salmão, Churros com doce de leite e Malassadas com creme de batata doce.

Noite dos Travestis no Cloud Bar | 19h00 – 23h00

Saccharum, Calheta Beach e Gardens celebram a terça-feira de Carnaval

Os hotéis Saccharum, Calheta Beach e Gardens preparam-se para celebrar a terça-feira de Carnaval, 4 de março, com uma programação dedicada, onde a diversão e a animação serão as protagonistas.

No Saccharum, o Fly Bar será o cenário para os Grumpies animarem a noite das 20h30 às 23h00, seguidos pela apresentação da Associação Batucada, marcada para as 22h00.

Antes, esta trupe atua no Calheta Beach, pelas 21h00, depois do concerto Miguel Pires Trio.

No Gardens, o Magnolia Lounge será palco do tradicional Baile de Máscaras, com prémio para o melhor disfarce. Para acompanhar, haverá música ao vivo pelos Get2Gether, das 20h30 às 23h00, e desfiles pela trupe Fitness Team às 21h30.