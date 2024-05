Os vários espaços da Savoy Signature têm preparado um fim de semana com vários eventos destinados ao Festival Atlântico.

Fique a conhecer, em detalha, a programação:

Calhau Beach Club

Saccharum

Tropical Beats

31.05.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Nuno Marcial

01.06.2024 | sábado

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Santi

02.06.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do Dj Ivanhelio

31.05 a 02.06.2024 | sexta a domingo

18:30

A partir de 24 de maio, as sextas, sábados e domingos serão dedicadas a uma das experiências que já conquistou muitos adeptos no Terreiro, restaurante onde a Savoy Signature lançou este conceito em 2022.

Os comensais assistirão ao live cooking comandado pelo chef, que confecionará no fogo os ingredientes cultivados na fazenda da Meia Légua, um terreno na Ribeira Brava onde a Savoy Signature produz diversos alimentos biológicos e sustentáveis.

Terreiro

Savoy Palace

31.05 e 01.06.2024 | sexta-feira e sábado

Até 28 de setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados e vésperas de feriados, às 20h.

Galáxia Skyfood

Savoy Palace

31.05.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:00

Animação ao vivo com Dj Nelson Caires

01.06.2024 | sábado

20:30 – 23:00

O Galáxia Skybar, no rooftop do Savoy Palace, preparará um elegante cocktail dînatoire, com bebidas incluídas, para hóspedes e visitantes, para celebrar o Festival do Atlântico.

Cloud Bar

NEXT

31.05.2024 | sexta-feira

18:00 – 22:00

É já no dia 31 de maio que o hotel mais disruptivo da Savoy Signature apresenta um divertido jantar de street food com muita animação. Sem entrar num avião, será possível saborear uma variedade de cachorros quentes, ao lado de artistas de rua e performers que interpretarão conhecidas personalidades americanas.

01.06.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

02.06.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

Thatcher’s Bar

Royal Savoy

01.06.2024 | sábado

Mesmo em frente ao Savoy Palace, o terraço do Royal Savoy revela-se outro local perfeito para assistir ao fogo de artifício do Festival do Atlântico e usufruir da música que se conjuga harmoniosamente com o espetáculo pirotécnico.

Panoramic Rooftop

Gardens

01.06.2024 | sábado

Com uma vista privilegiada para assistir ao fogo de artifício, o Gardens prepara jantares exclusivos para as noites do Festival do Atlântico no Panoramic Rooftop. Com início pelas 19 horas e limitado a 10 mesas, a equipa de cozinha do hotel criou um menu específico com bebidas incluídas (disponível no site).

Arraial da Imperatriz

31.05.2024 | sexta-feira

20:00 – 00:00

Noite Afrolatina