Rita Marcalo, diretora artística da companhia irlandesa Instant Dissidence, vai participar numa aula da Dançando com a Diferença, amanhã, dia 25 de junho, no estúdio da companhia madeirense, nos Armazéns do Mercado.

A artista encontra-se na Madeira, no Estúdio de Criação Artística do Funchal, acompanhada por George Swattridge, para apresentar o seu mais recente projeto, “lowTides: Viagens Corporizadas e Narrativas Insulares”, que dá continuidade à investigação iniciada com o SlowMo (2022-2024).

Este trabalho anterior, desenvolvido com o apoio da Perform Europe e Culture Moves Europe, envolveu Rita Marcalo, seis bailarinos e uma produtora numa criação.

Rita Marcalo é uma artista portuguesa radicada na Irlanda. Dirige a companhia Instant Dissidence, que se destaca por cruzar a dança contemporânea com o ativismo ecológico e social. O seu trabalho, incluindo a aclamada trilogia “Involuntary Dances” sobre epilepsia, questiona os limites entre arte profissional e participação comunitária. Em 2023, a sua obra integrou a exposição “Dance Not Dance” na Fundação Calouste Gulbenkian.