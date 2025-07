A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, hoje, mais um concerto. Desta vez, com o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’. Trata.se de um evento integrado na temporada de música de Câmara, a ter lugar no Reid?s Palace A Belmond Hotel.

E o concerto está agendado para as 21h30.

assim, o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’ sobe ao palco para interpretar obras de dois destacados compositores: Wolfgang Amadeus Mozart, um dos maiores nomes da música erudita e um dos compositores mais importantes da história da música clássica e do período moderno Philiup Glass, muito criticado pelo seu estilo minimalista, que com o tempo se tornou num compositor que goza de uma sólida reputação na qual incluía o apoio da compositora francesa Nadia Boulanger, tendo sido indiscutivelmente central num certo momento musical pós-moderno na década de 1970 e, por décadas, tem sido considerado o compositor vivo mais popular da América do Norte.

O Quarteto de Cordas Atlântico surgiu com o propósito de abordar o imenso repertório escrito para esta formação ao longo dos últimos 300 anos da história da Música.

Este Quarteto é composto por instrumentistas de várias origens e escolas de formação, tendo sido criado no seio da Orquestra Clássica da Madeira.

Os protagonistas deste Quarteto são Natacha Guimarães e Joana Costa nos violinos, Marta Morera na viola d´arco e Jaime Dias no violoncelo.

A Orquestra Clássica da Madeira, que já conta com sessenta e um anos de existência no panorama artístico-cultural da Região Autónoma da Madeira, “sente-se reconhecida com esta parceria na medida em que lhe tem permitido receber os seus convidados maestros e solistas, com a dignidade que merecem”, diz uma nota divulgada à comunicação social.