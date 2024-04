Será apresentado amanhã, às 15h00, o projeto comunitário artístico ‘Escutar’, no conjunto habitacional da Quinta Josefina, em Santo António.

“Trata-se de um projeto artístico inovador, dinamizado pela Câmara Municipal do Funchal e a Sociohabita, lançado em outubro de 2023, envolvendo os conjuntos habitacionais do Palheiro Ferreiro, da Quinta Josefina e do Pico dos Barcelos”, elucida a autarquia, num comunicado enviado à redação.

A iniciativa tem por objetivo a realização de residências artísticas com dois artistas locais convidados, contou com a participação dos artistas Cristiana Sousa e Ricardo Brito que, durante três meses, trabalharam com as equipas técnicas dos centros comunitários e com os moradores.