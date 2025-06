A Câmara Municipal da Ponta do Sol está, estes dias, a ultimar os preparativos para o maior tapete de flores da Madeira, que se realiza na Paróquia de Cristo Rei, no Monte - Ponta do Sol.

”A apanha de ramos de urze é feita com a devida autorização do IFCN e com todo o cuidado para que a planta possa novamente despontar, como muito bem sabem as pessoas que sempre zelaram as suas Serras”, garante a autarquia, dando conta de que grupos dos sete sítios da paróquia são responsáveis pela apanha das flores e preparação do tapete.