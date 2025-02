A Associação Avesso e a Casa do Povo da Ponta do Sol associam-se ao projeto Um Dia Pela Vida com a realização de um concerto de Carnaval [enterro do osso], com a atuação dos Pequenos Avessos, Jovens Do Avesso e Grupo de Cantares 50+. Este encontro Intergeracional acontece a 9 de março, às 17 horas, no Centro Cultural John dos Passos, na Vila da Ponta do Sol.

Os ingressos têm um custo de seis euros sendo que as receitas revertem para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. As reservas podem ser feitas para o número de telemóvel 963355528.

“Um Dia Pela Vida é uma iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito de um programa internacional da American Cancer Society. No mundo, 23 Nações já fazem parte deste projeto que a nível internacional é designado por Relay For Life. Em Portugal teve início em 2005 e decorreu já em mais de 60 localidades. Nestes 18 anos, mais de 275 mil pessoas contactaram de alguma forma com este projeto e, aproximadamente, 60 mil participaram ativamente”, refere nota de imprensa da Associação Avesso.

Acrescenta que a mesma tem como principais objetivos “mudar a atitude da comunidade e de cada um de nós face à doença: cancro não é necessariamente morte; educar e informar: prevenção é o caminho para a cura; angariar fundos para os programas de prevenção e atividades de apoio ao doente da Liga Portuguesa Contra o Cancro.”

Trata-se de um projeto desenvolvido na comunidade, pela comunidade, num período que decorre entre 3 a 4 meses e que culmina com a grande festa de encerramento. O Um Dia Pela Vida desenrola-se numa atmosfera de festa, com espetáculos, música, jogos e outras atividades paralelas.

Um Dia Pela Vida representa a esperança de que os que foram levados pelo cancro não serão esquecidos, que aqueles que estão a lutar contra o cancro serão apoiados e que um dia o cancro será vencido.