O Largo do Pelourinho acolhe, hoje, um evento cultural reivindicativo, de seu nome ‘Happening’ e que está enquadrado nas comemorações do dia da Mulher, a 8 de março. A iniciativa tem lugar entre as 18h30 e as 21h30, na praça onde estão situadas as ruínas do Forte de São Filipe e o Largo do Pelourinho.

Esta ação de cidadania, segundo a organização, tem o objetivo de promoção da participação ativa e consciente das mulheres e dos homens na promoção da paz, da igualdade, da equidade e do bem-estar da sociedade madeirense.

O momento, coordenado por Fátima Spínola, contará com meditação, declamação de poesia sobre as mulheres, o empoderamento feminino e a liberdade. Haverá um debate aberto em roda sobre tudo o que as pessoas queiram falar. A ideia é dar ‘voz às vozes’.