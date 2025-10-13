Outubro Rosa: IVBAM promove oficinas gratuitas de cerâmica e sabonetes naturais

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) junta-se, pela primeira vez, à iniciativa ‘Outubro Rosa’, promovendo um conjunto de oficinas gratuitas de cerâmica e sabonetes Artesanais, sob o mote ‘Artesanato com o Coração’.

A ação pretende “homenagear todas as pessoas que enfrentam ou já enfrentaram um diagnóstico de cancro, valorizando a coragem, a resiliência e a força interior que as caracteriza”.

Ao longo do mês de outubro, o Espaço Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, na Rua dos Ferreiros, no Funchal acolhe estas oficinas “num ambiente de partilha e criatividade, onde os participantes são convidados a transformar emoções em arte”.

“Com um cariz solidário, a iniciativa reforça o compromisso de responsabilidade social do IVBAM, ao mesmo tempo que promove o artesanato regional e o trabalho das artesãs Flor Fernandes, na cerâmica, e Elena Siera, nos produtos de higiene pessoal e cosmética natural. As oficinas funcionam também como um espaço de partilha e apoio mútuo, proporcionando momentos de expressão e bem-estar”, dá conta o IVBAM.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do email: promocao.ivbam@madeira.gov.pt