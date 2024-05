No próximo dia 31 de maio, pelas 19h00, o Conservatório levará a Orquestra de Sopros ao palco do Fórum Machico, num concerto intimista e com um ambiente ligeiro, que dará a ouvir influências do jazz na música moderna, adaptadas a este tipo de orquestra. Com estreia do professor Luís Rodrigues na sua direção artística, a Orquestra promete um concerto com sonoridades poderosas e enérgicas, através de temas de Frank Sinatra, Tom Jobim, Carlos Santana, entre outros.

‘Portas a fora’ pretende mostrar o trabalho desenvolvido por alunos das classes que integram este grupo, promovendo novas experiências tanto para músicos, quanto para o público. Este objetivo, que é alcançado por meio da exploração de novos repertórios, que implicitamente introduzem novas formas de expressão musical, refletem o desejo de levar a música à comunidade, saindo das salas de aula e de ensaio, tornando estes momentos ainda mais acessíveis ao público em geral.

Ao se depararem com estes desafios, os alunos de ‘Portas a fora’ prometem oferecer uma experiência musical única, através das suas habilidades artísticas, técnicas e interpretativas, promovendo a interação com o público. Será um momento para contribuir para a formação artística dos presentes, tornando-a mais completa e enriquecedora. A entrada é gratuita!

Sobre a Orquestra:

A Orquestra de Sopros do Conservatório foi criada com o intuito de proporcionar aos alunos de instrumentos de sopro e percussão do Conservatório, experiência no contexto orquestral e de música de câmara. Desde então tem-se apresentado em diversos projetos artísticos, apresentando um repertório rico e diversificado, desde música original para orquestra de sopros, como adaptações de música clássica e, com a introdução de alunos do curso de jazz na orquestra, de músicas com uma linguagem mais jazzística.