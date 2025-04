Amanhã, pelas 21h00, no Royal Savoy, decorrerá um concerto de música de câmara, com o trio de sopros ‘Solitas OCM’, promovido pela Orquestra Clássica da Madeira.

“O recital do Trio de Sopros ‘Solistas OCM’, com flauta transversal, clarinete e fagote é, assumidamente, desafiante para Carlos Cascales, Francisco Loreto e Tatiana Martins, respetivamente, que nos irão presentear com um programa tecnicamente exigente e de um valor musical excecional”, explica a organização, em comunicado.

Neste recital serão interpretadas obras de Mozart com ‘Divertimento’ e de Kaspar Kummer com ‘Trio Op. 32’ e do francês François Devienne com o ‘Trio Op. 61’.

Será através desta proposta musical que Carlos Cascales na flauta transversal, Francisco Loreto no clarinete e Tatiana Martins no fagote, músicos pertencentes à estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira, irão demonstrar ao público as suas capacidades técnicas e artísticas.

“Este é mais um concerto especial a ser apresentado num espaço que muito respeitamos e estamos profundamente gratos, pela oportunidade e pela parceria. Um espaço onde os nossos músicos podem partilhar com o público a solidez da sua formação e as possibilidades técnicas e sonoras dos seus instrumentos. Uma parceria que tem permitido receber os nossos convidados, maestros e solistas, com a dignidade que merecem e, por outro lado, tem possibilitado ao nosso público usufruir da hospitalidade deste magnífico espaço”, declara Norberto Gomes, diretor artístico.

Os bilhetes têm um custo de 20 euros, com venda exclusiva na receção do próprio Hotel Royal Savoy.