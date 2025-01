Um concerto de música de câmara pelo Quinteto de Sopros ‘Atlântida’, neste sábado, dia 25 de janeiro, pelas 18h, na Capela da reputada Fundação Princesa Dona Maria Amélia.

De referir que a Fundação Princesa Dona Maria Amélia, é uma fundação de direito português, constituída em 23 de março de 1877 por decisão da Coroa Sueca após o Hospício da Princesa Dona Maria Amélia, instituição fundada em 1853 para tratamento de doentes pulmonares, ter sido legado pela Imperatriz D. Amélia de Leuchtenberg, viúva do Imperador D. Pedro I do Brasil (Rei D. Pedro IV de Portugal), à sua irmã D. Josefina, Rainha da Suécia e da Noruega. A Fundação foi criada com o propósito inicial de preservar e administrar este legado histórico, perpetuando a obra da Imperatriz D. Amélia e a memória da sua filha, a Princesa D. Maria Amélia, na Madeira e em Portugal.

“Pelas propostas de programas diferenciadas e brilhantes interpretações, os concertos de música de câmara têm uma procura e reconhecimento por parte do nosso público que muito nos satisfaz”, refere a organização, em comunicado.

Neste concerto serão apresentadas obras do Período Clássico do italiano Giuseppe Cambini e do nosso tempo do italiano Nino Rota, do brasileiro Júlio Medaglia e dos portugueses Pedro Camacho e Eurico Carrapatoso.

Sobre o Quinteto de Sopros ‘Atlântida’, este é constituído por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores regionais, nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

Com Pedro Camacho na Flauta, Louise Whipham no Oboé, José Barros no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote e Rúben Silva na Trompa, músicos dedicados e experientes, nesta proposta artística que iremos apresentar na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia (conhecida pelo Hospício).

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da Capela.

PROGRAMA

Nino Rota [1911 - 1979] - Petite Offrande Musicale

Giuseppe Cambini [1746 - 1825] - Quinteto nº 2 em ré menor

Eurico Carrapatoso [n 1962] - Cinco Elegias

Júlio Medaglia (n 1938) - Suite Popular Brasileira

Pedro Camacho [n 1979] - Memórias (de um anjo)

Músicos

Pedro Camacho . Flauta

Louise Whipham . Oboé

José Barros . Clarinete

Manuel Balbino . Fagote

Rúben Silva . Trompa

Bilhetes – 10€ (com descontos para jovens e crianças)

Loja Gaudeamus – Rua dos Ferreiros, Colégio dos Jesuítas (ao lado da Igreja de São João Evangelista) até às 18h de sexta-feira.

No próprio dia a partir das 17h no local do concerto.