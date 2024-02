Orquestra Clássica apresenta espetáculo de improviso com o percussionista Levente Szendro

A Orquestra Clássica da Madeira promove, no dia 28, quarta-feira, no átrio do Teatro Baltazar Dias, um espetáculo de improviso com o percussionista Levente Szendro, às 21 horas.

“Neste concerto, que se revelará de excecionais momentos de criação e partilha sonora, a criatividade e talento de Gábor Bolba, Jorge Garcia e do convidado Levente Szendro, irá cativar-nos para uma viagem musical sem destino programado”, explicam, em comunicado, num concerto “a não perder”.