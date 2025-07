O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, de hoje a 19 de julho, a oficina “Ganda Cena”, uma atividade formativa e criativa orientada pelos atores Mariana Baeta e Pedro Araújo Santos, integrada no programa ESCUTO – Espaço Cultural para Todos, da Câmara Municipal do Funchal, que já se encontra esgotada.

Pensada para jovens dos 12 aos 16 anos, esta oficina proporciona um primeiro contacto com o teatro e com a expressão dramática, promovendo o desenvolvimento pessoal e social através da arte. Ao longo de seis dias, os 17 participantes inscritos irão explorar dinâmicas de grupo, jogos teatrais e exercícios de improvisação, num ambiente seguro e divertido, com o acompanhamento permanente dos dois formadores.

A semana culmina com uma apresentação final no subpalco do TMBD, no dia 19 de julho, às 11h00, com lotação limitada a 50 pessoas. Este momento íntimo será partilhado com familiares e amigos, num gesto simbólico de abertura ao público e de celebração do percurso vivido.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Funchal refere que “’Ganda Cena’ é mais do que uma atividade artística — é um espaço de escuta, expressão e construção coletiva. Através do teatro, os jovens são convidados a assumir o palco, a experimentar, a errar e a descobrir-se em novas linguagens, ganhando confiança e sentido de pertença”.

Esta iniciativa insere-se no ESCUTO – Espaço Cultural para Todos, programa da Câmara Municipal do Funchal que promove o acesso à cultura e às artes, aproximando os cidadãos dos equipamentos culturais e da criação artística. Na sua 3.ª edição, o ESCUTO apresenta um conjunto diversificado de oficinas, residências, visitas e ações participativas destinadas a públicos de todas as idades, com um enfoque particular em contextos de proximidade e inclusão social.