MADEIRA Meteorologia
Ninfas em concerto solidário pelas crianças caboverdianas esta quarta-feira

    Ninfas em concerto solidário pelas crianças caboverdianas esta quarta-feira
30 Setembro 2025
No âmbito do Dia Mundial da Música, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Engenhero Luiz Peter Clode, irá realizar um concerto solidário com as ‘Ninfas do Atlântico do Conservatório’, em prol do movimento ‘Juntos por Sorrisos’, iniciativa do Consulado Honorário de Cabo Verde na Região Autónoma da Madeira e da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira – APMM.

O evento terá lugar amanhã, dia 1 de outubro, às 19h,00 na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Os bilhetes estão disponíveis no Conservatório – Sede e Polo da Levada, na DTIM ou no JM-Madeira, e toda a receita reverterá para as crianças de Cabo Verde afetadas pela catástrofe de 11 de agosto.

