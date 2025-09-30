Museu Etnográfico inaugura amanhã ‘Cantaria Mole. A Obra’

A exposição “Cantaria Mole. A Obra” abre ao público no Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço na Ribeira Brava tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, esta quarta-feira, dia 1 de outubro, pelas 17 horas. O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.
Segundo o MEM, o aproveitamento e transformação da pedra em objetos utilitários para fazer face às necessidades prementes do homem, sempre foi uma preocupação desde o início da humanidade. As pedras mais utilizadas, são as que existem em maior quantidade nos locais habitados, sendo a pedra de cantaria mole (Tufo Lapilli) a mais usada na ilha da Madeira.
Os maiores depósitos de pedra de cantaria mole encontram-se, sobretudo, nas encostas montanhosas e nas margens e leitos das ribeiras, sendo que o maior depósito está localizado na Cabo Girão, na freguesia da Quinta Grande, concelho de Câmara de lobos, de onde foram retiradas pedras para a construção de grandes monumentos da cidade do Funchal.
A exposição “Cantaria Mole. A Obra”, incide sobre a utilização desta matéria-prima em diferentes áreas, especialmente, na comum utilização deste tipo de pedra, na construção dos fornos. As ferramentas usadas pelo alvenéu, canteiro e pedreiro, na extração e transformação da pedra, bem como o forno a lenha, patentes ao público, foram amavelmente cedidas por Carlos Spínola, proprietário da Pedreira, a título de empréstimo.
No espaço expositivo estarão ainda patentes ao público, diferentes esculturas, em tufo lapilli, que fazem parte do acervo do museu, como a escultura “Vilão”, da autoria do artista Jacinto Rodrigues, datada de 2002 e as obras da autoria de Orlando Noronha Góis, que fizeram parte da exposição temporária “Rostos Milenares”, apresentada numa exposição temporária no museu, em 1999. A peça mais emblemática desta exposição, será uma obra do escultor Jacinto Rodrigues, criada propositadamente para este evento, ficando para a posteridade.
Refira-se ainda que se estabeleceu uma parceria com João Batista, especialista nesta matéria, contextualizando-se, cientificamente, esta matéria-prima, procurando-se a interdisciplinaridade.
O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destaca a nova exposição temporária do Museu Etnográfico da Madeira como exemplo do trabalho contínuo de investigação, preservação e divulgação realizado por esta instituição.
“A mostra “Cantaria Mole. A Obra” valoriza a pedra de tufo lapilli, matéria-prima que marcou a paisagem urbana e cultural da Região, e homenageia os homens e comunidades que, ao longo dos tempos, se dedicaram à sua extração e transformação, deixando marcas em edifícios civis, religiosos e militares”.
Eduardo Jesus sublinha igualmente o papel fundamental do Museu Etnográfico na preservação e valorização da memória coletiva madeirense, guardando tradições, ofícios e práticas culturais que enriquecem a identidade regional e a projetam para o futuro.
Há chavões que a direita radical portuguesa conseguiu instituir, usando a técnica que lhe é característica: mentir. Dizem que os partidos democratas em...
No artigo anterior com igual título pretendeu-se sensibilizar para a adopção consciente de um cão e das muitas implicações desta decisão. Mas há mais a...
DE LETRA E CAL
Confesso que, nos últimos anos, o mundo tem sido uma surpresa, mas pela negativa. Nunca perdi a capacidade de me espantar com o mundo, mas esta capacidade...
Estamos a poucas semanas das eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro, e volta a instalar-se a sensação de que as câmaras municipais se transformaram...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
Por um instante julguei reconhecer o tempo abatido sobre o meu corpo. Pude, no espaço de uma fresta muito íngreme, desejar o vapor de uma veia arrefecida,...
O Afeganistão em 2014 era um palco de tragédias em série. A pior delas? A segurança, ou melhor, a falta dela. Os talibãs, esses zelotas sanguinários, controlavam...
Casas.
O direito à casa saltou para o topo das prioridades das famílias, dos partidos, das instituições em geral.
É assim em qualquer concelho da Madeira....
Falar mal da Justiça é falar mal da nossa sociedade como um todo.
Porque a Justiça é sempre o reflexo de todos nós enquanto comunidade.
Por isso, temos...
Três temas para refletir neste início de Outono
Adivinha quem vem avisar
Anteontem, após o tremor de terra ao largo das Desertas, li na página da RTP um...
Liturgia é um complexo de actos cerimoniais, religiosos ou laicos, realizados a título de serviço público para, em determinadas circunstâncias, a estas...
A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando por um salário, mas os indivíduos mais ricos evitam salários completamente. Por quê? Porque os salários são limitados, enquanto...
É mais um caso que está a chocar a Região e que faz aumentar o número, por si só já horripilante, de vítimas de violência doméstica, com a agravante de...
O Benfica perdeu esta noite, em Londres, com o Chelsea, por 1-0, em partida da 2.ª jornada da Fase de Liga da Liga dos Campeões.
Um auto-golo de Richard...
A Polícia de Segurança Pública e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados há instantes para uma ocorrência nos Viveiros, no Funchal.
De acordo...
O funeral e respetivas cerimónias fúnebres de José Manuel Coelho, antigo deputado à Assembleia Legislativa da Madeira e vereador na Câmara Municipal da...
Cinco pessoas morreram na sequência de um sismo de magnitude 6,9 que atingiu na noite de hoje (hora local) a região central das Filipinas, adiantou a polícia...
O Sporting de Braga denunciou hoje que o seu vice-presidente e administrador da SAD Hugo Vieira foi injuriado e agredido por elementos do Leixões no final...
Os EUA vão conhecer “provavelmente” uma paralisia orçamental dentro de algumas horas, pela primeira vez desde há seis anos, com cada campo político a responsabilizar...
O monarca Zulu reagiu contrariamente à decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul, que permite que os homens adotem os sobrenomes de suas esposas....
Um incêndio que deflagrou no passado dia 22, na parte sudoeste do Parque Nacional de Etosha, (sigla em inglês ENP) na República da Namíbia, atingiu proporções...
O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Reinaldo Teixeira, afirmou hoje que mantém conversações com o Governo sobre a venda de...