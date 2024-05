O Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) vai seguir o tema proposto pelo ICOM para o Dia Internacional dos Museus de 2024: ‘Museus, educação e investigação’.

O MASF toma, assim, este tema como ponto de partida para preparar algumas atividades para esta celebração, a decorrer nos dias 17 e 18 de maio.

No dia 17, sexta-feira, às 18h00, haverá uma conferência sobre ‘Arte para viver e expressar a fé’, proferida por Cristina Inogés Sanz.

A entrada é livre, mas a organização sugere a inscrição através dos seguintes contactos: 291 228 900 ou info@masf.pt.

Sobre a oradora:

Maria Cristina Inogés Sanz, nasceu em Saragoça (Espanha). É Teóloga, investigadora nos departamentos de Teologia Fundamental e História da Igreja, especialista em Relações Institucionais e Protocolo, Dirigente Social, escritora, articulista (Publica artigos regularmente nas revistas Vida Nueva, Iglesia Viva, Sal Terrae (Espanha) e no 7 Margens (Portugal), conferencista, uma das vozes ouvidas pelo Papa Francisco, que foi membro da Comissão Metodológica do Sínodo 2021-2024 e que ficou encarregada da meditação, na abertura do Sínodo dos Bispos em 2021 e que, por designação direta do Papa Francisco, teve direito a voto na Assembleia Sinodal em outubro de 2023 e de 2024.

No dia, 18, no Auditório da Universidade da Madeira, Maria Cristina Inogés Sanz fará uma outra conferencia sobre a vida e espiritualidade de Thomas Merton, “O maior místico do século XX”, seguida de venda do seu livro traduzido para português e possibilidade de autógrafos.