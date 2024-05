‘Multimédia by Francisco Franco’ em exposição no MadeiraShopping

Os alunos do curso profissional de Técnico de Multimédia e do cursos científico-humanísticos de Artes Visuais da Escola Secundária de Francisco Franco, em parceria com o MadeiraShopping, estão a apresentar ao longo dos corredores daquele espaço comercial, uma exposição intitulada ‘Multimédia by Francisco Franco’, que pode ser visitada até dia 10 de junho.

Nesta seleção de trabalhos, realizada pelos professores das disciplinas, está presente a produção realizada pelos alunos nas aulas, em diversas áreas, nomeadamente: Design Gráfico; Ilustração; Fotografia; Animação; Vídeo; Web Design.

Pretende-se com esta exposição apresentar à comunidade futuros profissionais com capacidades de intervenção no campo da comunicação gráfica/multimédia, de forma a promoverem produtos e serviços de empresas e entidades, com recurso aos domínios da expressão visual.

A curadoria estará a cargo dos professores do grupo disciplinar de Multimédia

Na inauguração estiveram presentes os professores do grupo disciplinar de Multimédia, a Natércia Rodrigues, do Conselho Executivo, os gestores do MadeiraShopping; Alberto Pereira e Pedro Serpa, além de vários alunos do Curso de Multimédia.