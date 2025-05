A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza, de 21 a 25 de maio, a XIV Mostra Regional da Truta, a Rota da Sidra e o XXXI Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana.

A sessão de abertura terá lugar no dia 21 de maio, pelas 15 horas, sítio do Ribeiro Frio. Já a sessão de encerramento acontecerá no dia 25 de maio, pelas 15h30, no Polidesportivo do Edifício Escolar de São Roque do Faial. Pelo meio, haverá atuações da TUMa (Tuna Universitária da Madeira) a 23 de maio, e de grupos culturais a 24 e 25 de maio. No dia 24, sobem ao palco ainda Álvaro Florença e o DJ Pedro Pestana, com Roni de Melo a fechar no dia 25.

O evento terá ainda a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel.