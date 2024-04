Masterclass GABO dia 12 de abril no Baltazar Dias

A Masterclass GABO, apresentada pela Cia. Dançando com a Diferença – a partir da criação de Patrick Murys - em colaboração com a CMF, será realizada no foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias.

No dia 12 de abril às 10h, o público terá a oportunidade de mergulhar no profundo processo criativo de GABO. O elenco demonstrará, através de propostas práticas, as diversas fases lideradas pelo encenador Patrick Murys. Ao explorar a complexa subjetividade de cada pessoa e suas relações com objetos inanimados, emergem personagens que, embora fisicamente semelhantes, se distinguem pela singularidade de seus manipuladores.

Esta extraordinária masterclass oferecerá uma visão única sobre a Dança Inclusiva, praticada com maestria pela Dançando com a Diferença, e as suas vastas aplicações.

A participação é gratuita mediante o levantamento de bilhete, com um limite de 15 pessoas para garantir uma experiência mais próxima e interativa. A duração deste evento será de 90 minutos, prometendo uma experiência enriquecedora e inspiradora para todos os participantes.