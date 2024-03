A Maratona das Artes que, até às 20h00, vai calcorrear nove espaços da baixa funchalense é, também, uma forma de mostrar o “grande potencial” do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

“É uma maratona de diversidades, de práticas artísticas, de formações e que, no fundo, é o grande potencial do Conservatório. De facto, falamos aqui do maior conservatório do país, com dois mil alunos, e, naturalmente, isto representa muitas práticas artísticas e é isso que queremos mostrar não só aos madeirenses, mas a todos os que nos visitam”, destacou Virgílio Caldeira, diretor dos Serviços de Expressões Artísticas no Conservatório - Escola das Artes da Madeira.

O responsável realçou ainda o “sucesso” do evento, que estreou em 2021, destacando “o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF)” pelo facto de estar sempre “na retaguarda”, a valorizar o projeto.

Nesta que é já a 3.ª edição do evento, que arrancou às 10h00, estão envolvidos cerca de 100 jovens artistas que, desde a música, passando pelas artes circenses e artes plásticas, prometem animar madeirenses e turistas na cidade.

O mote para o dia pejado de manifestações artísticas foi dado logo pela manhã pelo teatro, à entrada do Mercado dos Lavradores, onde um grupo de jovens do Conservatório captou a atenção de várias dezenas de transeuntes. Alguns filmavam a performance, outros apenas contemplavam-na, visivelmente interessados no que ali se exibia.