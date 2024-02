É já este sábado que os alunos do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, Engenheiro Luiz Peter Claude (CEPAM) regressam ao MadeiraShopping com ritmos que prometem surpreender e animar os visitantes. A edição de 2024 do Ciclo de Concertos conta com sete atuações, até maio, que têm lugar na Praça Central, no Piso 0. A entrada é livre.

As Ninfas do Atlântico, ensemble vocal feminino que, em 2018, venceram o Got Talent Portugal, são as primeiras a subir ao palco, sob direção artística de Zélia Gomes, no dia 17 de fevereiro, pelas 11h30.

Ainda em fevereiro, no dia 24, é a vez de a Tuna e o Quinteto de Bandolins encherem o centro comercial de música clássica e contemporânea.

O Ciclo de Concertos continua em março com dois novos espetáculos. O projeto Si Que Brade chega no dia 2 com uma enorme fatia de felicidade, conseguida através dos cordofones e da música com raízes tradicionais e atuais, onde há espaço para cantigas da terra, do mar e das pessoas, de autores desconhecidos e reconhecidos.

No dia 9 de março, é a vez de a música clássica, tradicional e ligeira invadir o Centro pelas mãos do Ensemble de Clarinetes, que tem diversas obras no seu reportório de compositores como Scott Joplin, Zequinha de Abreu, Erroll Garner, George Gershwin, Glenn Miller, Sydney Bechet e J. Lennon & Paul McCartney.

Já o mês de abril é pautado por uma experiência bastante diferente, em que os Combos Música Moderna vão interpretar êxitos dos estilos pop, rock, blues, funk e soul, que não vai deixar ninguém indiferente.

O Coro Juvenil do Conservatório chega ao MadeiraShopping no dia 18 de maio com música erudita, tradicional e ligeira, cantando à capella, com playback e acompanhamento de piano.

O Ciclo de Concertos termina no sábado seguinte, dia 25, com o Coro do Curso Artístico Especializado do CEPAM a animal o final da manhã.

“É com grande entusiasmo que voltamos a receber o Ciclo de Concertos do CEPAM e nos tornamos palco para receber talentosos alunos. Acreditamos que, desta forma, estamos não só a proporcionar novas experiências a estes artistas e a fazer parte do seu percurso de aprendizagem, como estamos também a adicionar valor – e animação – aos momentos que os nossos visitantes passam no MadeiraShopping”, refere Alberto José Pereira, diretor do MadeiraShopping.

Esta iniciativa está integrada no projeto “Cultura no Centro”, transversal aos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, cujo objetivo passa por apoiar artistas e entidades nacionais e regionais de âmbito cultural.

Local: Madeira, Funchal, MadeiraShopping, Piso 0, Praça Central.

Bilhete: Entrada gratuita

Horas: 11h30

Concertos:

Dia 17 de fevereiro – Ninfas do Atlântico

Dia 24 de fevereiro – Tuna e Quinteto Bandolins

Dia 02 de março – Si Que Brade

Dia 9 de março – Ensemble de Clarinetes

Dia 13 de abril – Combos de Música Moderna

Dia 18 de maio – Coro Juvenil

Dia 25 de maio – Coro do Ensino Artístico Especializado