Nos dias 28 e 29 de junho, o programa “A Moda ao Teu Serviço” do MadeiraShopping vai promover sessões de consultoria de imagem e personal shopper conduzidas por especialistas.

Depois da primavera e do verão, a iniciativa tem já confirmadas novas edições a 27 e 28 de setembro e 1 e 2 de novembro.

Através do Programa de Moda, os visitantes podem agendar as sessões de consultoria de imagem com duração de uma hora, orientadas por profissionais que ajudarão cada participante a descobrir o seu estilo e as peças que melhor se adaptam ao seu corpo e à sua personalidade.

Para quem procura um acompanhamento mais exclusivo, o programa oferece ainda o serviço de personal shopper, no qual uma consultora especializada acompanha os participantes pelas várias lojas do Centro, que terão a oportunidade de receber dicas de estilo e aprender a escolher os melhores outfits.

As consultas têm um custo de 25€, revertido em gift card que pode ser utilizado em compras no Centro e as inscrições são feitas através do site do MadeiraShopping.

Realizado por especialistas experientes e perfis diversificados – Carlota Sousa, Marília Silva, Nádia Serrão, Dalete Silva e Joana Reis –, o Programa de Moda pretende ajudar cada pessoa a fazer escolhas mais conscientes, atualizar o seu guarda-roupa e simplificar o seu dia a dia com mais estilo e confiança.

“Com este programa, o MadeiraShopping reforça o seu compromisso em proporcionar experiências personalizadas a quem nos visita. O segmento de Moda tem sido uma aposta ao longo dos anos, através de iniciativas como os Fashion Days, que evolui, agora, para este formato mais robusto e consolidado, sempre com a curadoria de especialistas da área”, afirma Alberto José Pereira, diretor do Centro.