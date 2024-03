O livro ‘Cravos de Poeta’ foi apresentando hoje, às 14h00, no âmbito da Feira do Livro do Funchal.

José Maria Ramada, autor, transmite, através deste livro, emoções que vão desde a vivência pessoal até aos sonhos muitas vezes ausentes, mas sempre presentes nas palavras e nos versos.

“Ao folhearmos este livro, somos conduzidos a sonhar através dos sonhos do autor, sentindo a nostalgia de ausências, a presença de quem já partiu, ou a falta de alguém no momento presente. As palavras, os poemas e os sonhos transformam-se em eco, encontrando recetividade nos leitores que vivem essas emoções”, pode ler-se em nota de imprensa.

José Maria Ramada, nascido em Medelo, Fafe, revela não apenas a história situada nos Alpes suíços, mas também descreve com detalhes a sua terra natal, nunca esquecendo as suas raízes. Com uma trajetória de vida marcada pela humildade e dedicação, desde os primeiros passos na escrita até à concretização do sonho de editar um livro de poesia, o autor partilha não só as suas experiências pessoais mas também a riqueza cultural da sua região.

Neste evento de apresentação, José Maria Ramada esteve acompanhado por José Abel Mendes, proporcionando aos leitores uma oportunidade única de mergulhar na essência do ‘Cravos de Poeta’. A sessão revelou não apenas o conteúdo do livro, mas também as emoções e inspirações que moldaram esta obra literária.

José Maria Ramada, para além de ser um escritor prolífico, é também editor e coordenador da Coletânea ‘Alma Latina’. Com participações em diversas antologias poéticas e coletâneas de contos, é reconhecido pelo seu contributo significativo para a literatura, acumulando mais de duas centenas de diplomas e certificados de participação em eventos culturais em todo o mundo.