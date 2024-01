O Grupo Amigos do Teatro (GATO) está a organizar o evento formativo LITERATURA E SOCIEDADE: A OBRA DE IRENE LUCÍLIA (O PÉ DENTRO D’ÁGUA), nos dias 9 e 10 de fevereiro, na Quinta Magnólia – Centro Cultural.

O encontro parte da obra de Irene Lucília e congrega, para além da escritora, um conjunto de especialistas, que vêm falar de alguns dos temas presentes na obra da autora madeirense (ver Programa anexo). Para além dos painéis temáticos, prevê-se debate e participação do público.

A iniciativa decorre do projeto “Da Irene, com Amor!”, de que faz parte, para além do evento supramencionado, o espetáculo teatral com o mesmo nome, em exibição no Teatro Baltazar Dias, entre os dias 1 e 10 de fevereiro. O bilhete do espetáculo também está incluído nas horas da formação (com o custo simbólico de 5 euros).

O evento está validado com 13 horas pela DRE, para efeitos de progressão na carreira docentes. As inscrições podem ser feitas na plataforma Interagir (clicar aqui). A iniciativa está aberta ao público geral, atendendo á limitação da sala.

Confira o programa: