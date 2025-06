Este sábado, pelas 17h00, o Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes promove uma conversa com sabor a ‘Batata Doce’, no Beco do Paiol.

O evento, de entrada livre, pretende dar a conhecer a história de Isabel Jacinto, mais conhecida por Isabel ‘Batata Doce’, “uma mulher angolana, com uma história de vida que não deixa ninguém indiferente, marcada por uma infância partilhada com os militares do batalhão 525 da Companhia do Comando e Serviços do Exército Português, em plena guerra colonial na Angola”, pode ler-se no cartaz promocional.

A iniciativa contará, ainda, com um momento musical com ritmo e sabor africado, promovido por Lília Silva.