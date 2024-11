Arrancou, há instantes, na FNAC, a gravação do primeiro episódio ‘Madeira Soundscape’, um podcast com marca JM que pretende dar espaço à música made in Madeira.

O podcast é apresentado por Ricardo Relvas, locutor da 88.8 JM FM, e a convidada de hoje é Beatriz Abrunhosa.

O ‘Madeira Soundscape’ terá uma periodicidade mensal.

O episódio poderá ser posteriormente ouvido na íntegra no Spotify, Apple Music, e meios do JM e da radio 88.8.