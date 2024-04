Arrancou, há instantes, no Centro de Congressos da Madeira, a 43.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira (FCIM), numa organização da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, que conta com o JM como media partner.

Na plateia, bem composta, familiares, amigos e apreciadores do certame que contagia os madeirenses há 43 anos ininterruptos, aguardam para escutar as dez canções que serão interpretadas por 13 solistas com entre sete e nove anos.

Mas antes, o palco encher-se-á para ‘Cantar Liberdade’, num momento protagonizado pelo Coro Infantil do Conservatório que visa assinalar os 50 anos do 25 de Abril. Seguir-se-á o desfile das canções e dos solistas a concurso: 1. ‘As notas do Arco Iris’ - Vitória Rocha e Paulo Silva; 2. ‘Sorte a Minha’ - Joana Fernandes; 3. ‘Festa de Pijama’ - Maria Sofia Freitas e Núria Ramos; 4. ‘Um Mundo Melhor’ - Isabela Andrade; 5. ‘Somos a Esperança’ - Daniel Caldeira; 6. ‘A Paz’ - Maria Helena Freitas; 7. ‘O Segredo da Borboleta’ - Diana Gouveia; 8. ‘112’ - Ema Aguiar e André Nóbrega; 9. ‘O Gato Tareco’ - Maria Guimarães; e 10. ‘Doce Amizade’ – Bianca Lopes.

Findas as atuações, terá lugar outro momento especial desta edição. José Bacelar, jovem que viveu na Madeira dez anos e que se consagrou vencedor do ‘The Voice Portugal 2023’, entoará as músicas ‘Rosinha dos Limões’, de Maximiano de Sousa, e ‘Can´t Help Falling in Love’, de Elvis Presley.

A programação contempla ainda a apresentação do projeto ‘O Regresso’, formação coral com antigos alunos, que vão cantar o tema ‘Frozen Choral Highlights’. Já os alunos do Curso Profissional intérprete de Dança Contemporânea do Conservatório darão voz ao ‘O Fortuna’ – Carmina Burana – Carl Orff.

Serão posteriormente divulgados os resultados e entregue o troféu ‘Folhas de Prata’ ao vencedor, num evento que, como é apanágio, culminará com a atuação de Vera Ramos, vencedora do 42.º FCIM, que brilhou no ano passado com ‘Carta à Paz’.

De realçar que esta edição volta a contemplar votação do público que estiver a assistir ao espetáculo no auditório, após a interpretação dos temas a concurso, assim como incluirá a votação de algumas crianças do Coro Infantil do Conservatório, selecionadas aleatoriamente.

O júri do festival é composto por Rui Miguel Rodrigues, diretor pedagógico e presidente do júri; Maria Zelinda Caldeira, docente; Rui Gonçalves da Silva, jurista; Ana Marques Gil, docente; e Nélio Martins, docente.

No certame estão envolvidas 75 crianças, dos quais 13 são solistas e os restantes pertencem ao Coro Infantil do Conservatório