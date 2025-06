O Cloud Bar do hotel NEXT prepara-se para receber mais uma edição das Cloud Sensations. No dia 5 de julho, das 16h00 às 22h00, o som de Ilya Santana irá ecoar no Cloud Bar com uma fusão de nu-disco, electro cósmico e grooves espaciais.

“Natural de Gran Canaria, Ilya Santana descobriu a música através do pai, que o iniciou em sonoridades como Vangelis, Alan Parsons e Giorgio Moroder. Desde os anos 90, tem vindo a marcar presença nas pistas mais exigentes da Europa, com lançamentos por selos como Balihu, Permanent Vacation e Eskimo Recordings, e remisturas para nomes como Human League, Dolly Parton, Lindstrom ou Phenomenal Handclap Band. As suas atuações combinam sofisticação sonora e energia dançante — ingredientes perfeitos para um final de tarde inesquecível, com uma paisagem fascinante proporcionada por um dos melhores rooftops do Funchal”, descreve a organização, em comunicado.

A festa começa às 16h00 com os warm-ups dos DJs residentes Nelson Caires, reconhecido no país como um dos DJs mais versáteis da atualidade, e Nuno Marcial, artista madeirense com uma carreira consolidada na cena eletrónica nacional. Presenças habituais nas Cloud Sensations, juntam-se a Ilya Santana prometendo uma festa que conjuga um ambiente contemporâneo com uma vibe cool e descontraída.

“O Cloud Bar promete mais do que música: é o espaço perfeito para desfrutar de uma carta variada de cocktails e mocktails, bem como de uma seleção gastronómica irresistível, que inclui pregos de picanha, mini-cachorrinhos de alheira, quesadillas, sushi e pokebowls vegetarianos e de salmão”, lê-se.

Com entrada gratuita mediante inscrição na guest list, o evento promete mais uma tarde de festa, sabor e boa energia num dos rooftops mais trendy do Funchal.