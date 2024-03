As bordadeiras de casa são homenageadas neste Dia da Mulher, numa iniciativa a decorrer até as 23 horas no Hotel Barceló Funchal OldTown.

Promovido pelo Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), em parceria com aquela unidade hoteleira e a Associação Adoro.Ser.Mulher, este evento que pretende promover e impulsionar o empreendedorismo feminino contempla a abertura da exposição ‘Bordado Madeira’, focada na ligação que existe entre a flor e aquela arte que, graças a várias mulheres, tem transitado de geração em geração.

Da autoria do IVBAM, a exposição é composta por um conjunto de trípticos, onde se destaca o Bordado Madeira aplicado à roupa de mesa e de praia. O dia é também marcado pela conferência ‘Mulheres Extraordinárias’, dedicada ao trabalho centenário das bordadeiras de casa, com um painel composto pela secretária regional do Ambiente e Agricultura, Rafaela Fernandes, a bordadeira de casa Firmina Abreu, Maria Bernardete Gonçalves, da Gês Bordados e a designer de moda Karla Vieira.

Até às 23 horas, decorre também no Barceló Funchal OldTown um mercado que tem em exposição artigos de marcas regionais que têm impulsionado e utilizado o Bordado Madeira nas suas criações, como As Marias, Bordadeira, Bailha e Misa.Handmade e outras marcas que têm reinventado o vime e a tapeçaria como a Bica Larica, Wicker_it e Maui&Sucri.