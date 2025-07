O alinhamento do dia começa com Nelson Caires às 16h00, que dá o tom com seleções quentes e descontraídas; Helena Guedes sobe à cabine às 18h00, oferecendo uma viagem sonora carregada de história e elegância; e Ivanhelio encerra a festa com um set vibrante, a partir das 20h00, num ambiente que convida ao convívio.

Reconhecida pelo estilo eclético e profundamente enraizado nas sonoridades que atravessam o jazz, soul, disco, afrobeat e house, a dj que conta com atuações regulares nos principais clubes e festivais da Europa - como o Sonar Lisboa, Lux Frágil ou Lisb-On - viaja até à Madeira prometendo um set cheio de groove e texturas.

É já a 12 de julho que a artista natural do Porto atua na Madeira, para uma tarde que se espera envolvente, juntando música, ambiente de praia e gastronomia superior.

Helena Guedes é a convidada da próxima festa Tropical Beats, no Calhau Beach Club, no Saccharum.

Enquanto os discos giram, o Calhau Beach Club serve sabores tropicais com assinatura. A carta combina ceviches frescos, baos artesanais, saladas criativas e uma seleção de pratos plant-based — tudo pensado com ingredientes frescos, técnicas globais e respeito pelo produto local. A acompanhar, cocktails com infusões exóticas e bebidas naturais equilibram a energia e refrescam o paladar.

Com o oceano como pano de fundo e a decoração em madeira, palhinha e tecidos leves, o clube de praia do Saccharum disponibiliza sofás, camas balinesas e uma atmosfera descontraída, perfeita para um final de tarde entre amigos, em casal ou em família.

A entrada é livre, e para quem quiser relaxar com mais conforto, há espreguiçadeiras e camas balinesas disponíveis por reserva — sempre com o mar por perto e o som certo no ar.

De maio a setembro, todas as sextas, sábados e domingos, a partir das 16h00, as festas Tropical Beats transformam o Calhau Beach Club num palco de fusão entre batidas globais e os ritmos da natureza. DJs convidados e talentos locais trazem sons que vão do house ao soul, passando pelo funk, dub e chillout.

Refira-se que o Calhau Beach Clube está aberto todos os dias das 10h30 às 21h30.