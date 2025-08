O Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha irá representar a MAdeira na edição deste ano do FolkMonção – O Mundo a Dançar, organizado pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita.

Este Festival Internacional de Danças Folclóricas, que se realiza entre os dias 5 e 11 de agosto, é um evento de referência no panorama do folclore nacional e internacional, reconhecido pelo CIOFF (Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e de artes tradicionais) em 2006, pelo Conselho Internacional de Dança, em 2005, e pela Organização Internacional das Artes Populares, em 2004.

Os espetáculos em Monção têm lugar no Campo da Feira, com 5.000 lugares sentados e, de acordo com a organização, o evento “conhece um sucesso crescente, tanto pela qualidade dos grupos convidados e pela organização como pelo calor do acolhimento e pela atmosfera de amizade que reina entre os grupos e a população”.

O Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha estará representado por 30 elementos e, para além de Monção, o folclore madeirense irá ser visto e ouvido noutras cidades do País, nomeadamente Arcos de Valdevez, Ponte de Lima e Ponte da Barca.

Refira-se que a edição deste ano do FolkMonção conta com a participação de grupos vindos da Argentina, Canadá, Chile, Espanha, Filipinas, Geórgia, Turquia, Ucrânia e de outras regiões de Portugal.