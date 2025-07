Amanhã, quinta-feira, a partir das 18h00, o Jardim de Santa Luzia acolhe o evento ‘Verão em Família’, iniciativa da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e da Associação de Teatro Amador do Livramento.

O evento contará com a presença inédita na Madeira dos Good Habits, trio vocal que se destacou no The Voice Portugal 2022/23, e que continua a encantar o público com performances vibrantes, tendo no pop o seu estilo de eleição.

Composto por André Seravat, Inês Villadelprat e Sophie Vidal, Good Habits é um trio de cantores profissional e extremamente versátil, com um repertório musical repleto de harmonia e sempre carregado de energia.

A componente tradicional estará igualmente em destaque com a apresentação de marchas populares, contando com a presença da Marcha do Imaculado Coração de Maria, anfitriã do evento, e da Marcha da Casa do Povo do Monte.

O evento culminará com um espetáculo de fogo protagonizado por um cuspidor de fogo. ‘Verão em Família’ é “mais um exemplo da forte aposta do atual executivo da Junta, liderado por Pedro Araújo, na dinamização sociocultural da freguesia, promovendo eventos inclusivos e diversificados, com especial enfoque na ocupação dos espaços públicos de forma criativa”, considera a Junta.

O Jardim de Santa Luzia volta assim a afirmar-se como “um ponto de encontro privilegiado da freguesia, onde a tradição, a música contemporânea e a arte se cruzam para proporcionar momentos únicos de convívio e alegria no coração do Imaculado”.