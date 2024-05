No próximo dia 8 de maio, a atriz Carla Vasconcelos estará presente no Conservatório – Escola das Artes da Madeira para conduzir dois workshops exclusivos com os alunos dos cursos profissionais.

Cada grupo de trabalho será direcionado para explorar diferentes facetas da arte cinematográfica.

Carla Vasconcelos é uma atriz portuguesa conhecida do grande público pelos seus papéis televisivos nas séries ‘Morangos com Açúcar’, ‘Donos Disto Tudo’ e ‘5 para a Meia-Noite’ e nas telenovelas ‘Santa Bárbara’, ‘Amar Demais’, ‘Floribella’ e ‘Chiquititas’, entre outros de merecido destaque.

No primeiro workshop, intitulado ‘Máquina Humana’, os alunos serão desafiados a explorar a criatividade individual e coletiva através do trabalho com o próprio corpo.

Este workshop promete estimular os participantes a descobrirem novas formas de expressão e comunicação através do movimento e da expressão corporal.

Posteriormente, no segundo workshop denominado ‘Do Outro Lado da Câmara’, Carla Vasconcelos irá destacar a importância do trabalho conjunto do ator com o realizador. Nesta sessão, os participantes terão a oportunidade de compreender o processo de criação cinematográfica sob a perspetiva tanto do ator quanto do realizador, explorando os desafios e as nuances desta colaboração criativa.

Os workshops decorrerão no Polo de São Martinho do Conservatório, na Escola Profissional Francisco Fernandes, entre as 14h00 e as 16h00 e entre as 16h30 e as 18h00.

Estas iniciativas inserem-se no âmbito do FunFest - Festival Internacional de Cinema Escolar, um concurso na área do cinema promovido pelo Conservatório desde 2020, e contam com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

“Estes workshops serão enriquecedores e inspiradores para os alunos do Conservatório pois oferecerão uma oportunidade única de aprendizagem e crescimento, no âmbito das artes da representação e cinematográfica”, destaca o Conservatório, através de um comunicado enviado à redação.