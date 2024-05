No dia 15 de maio, às 19 horas, a Câmara Municipal do Funchal promove um espetáculo que visa assinalar o Dia Internacional da Família, que se comemora nessa data. O espetáculo será realizado pelo grupo Mariachi México Madeira, com a habitual qualidade musical, profissionalismo e, sobretudo, com a contagiante animação que é apanágio nos seus concertos.

O espetáculo intitulado “UN POCO LOCO”, onde, através da narração, audição musical e projeção de ilustrações, o grupo dá corpo criativo a este musical inspirado no filme COCO – produzido pela Pixar Animation Studios – que venceu, em 2018na 90º cerimónia dos Óscares, a categoria de melhor filme de animação.

Conta com a participação do ator madeirense João Pedro Santos Araújo, também autor do texto, que narra a história do dia em que Pablo, um jovem músico, decide ir ao mundo das almas à procura da sua amada Juanita. A banda sonora é executada ao vivo pelo grupo Mariachi México Madeira e consiste, maioritariamente, numa seleção de temas musicais do filme COCO, adaptados ao estilo Mariachi por Eládio Figueira.

UN POCO LOCO é um musical vocacionado para as crianças e tem a duração de 50 minutos. Com grande orgulho, o grupo apresenta-se rigorosamente trajado com indumentária original mexicana. O espetáculo terá a participação de Fátima Aguiar (Voz), Denis Rodrigues (Voz-Guitarra), Nélio Pão (Vihuela), Eládio Figueira (Guitarra), Elias Farriaz (Guitarron), Marco Correia (Trompete), Juan da Silva (Trompete), Sandra Sá (Violino), Treneddy Maggiorani: (Violino) e Eduardo Fernandes (Bateria-percussão).

O Dia Internacional da Família é celebrado anualmente a 15 de maio, tendo esta data sido proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 1994.