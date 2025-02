O Arquivo Municipal do Funchal apresentou esta terça-feira, na Junta de Freguesia de São Pedro, a 4.ª exposição do ‘Memórias da Cidade’, uma iniciativa que visa difundir e valorizar o património arquivístico da cidade.

Na ocasião, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, destacou que este projeto tem como principal objetivo tornar acessível ao público o espólio do Arquivo Municipal do Funchal, promovendo o conhecimento sobre a evolução urbana e social da cidade ao longo dos anos.

A exposição permite aos visitantes viajar no tempo, proporcionando uma perspetiva enriquecedora sobre a identidade e o património da cidade.

O projeto ‘Memórias da Cidade’ contempla um ciclo de exposições, que percorrerão todas as freguesias do concelho, envolvendo a população local na redescoberta da história da cidade. Além da exposição principal, cada freguesia terá a oportunidade de complementar a mostra com peças representativas das suas instituições, reforçando a identidade cultural e histórica de cada localidade.